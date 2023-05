Amadeus resta alla direzione di Sanremo, "contratto blindato". I retroscena

Sanremo, Amadeus resta alla direzione. "Nessun dimezzamento"

Amadeus non si schioda. Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, malgrado le chiacchiere che lo vedrebbero “dimezzato” o addirittura lontano dalla prossima edizione, non vivrà alcun cambiamento per quel che riguarda la gestione del Festival.

Negli ultimi giorni si rincorrono voci che la governace Rai (a cui sembrerebbe non essere andata giù la storia di Fedez) potrebbe chiedere ad Amadeus, contrattualizzato a Sanremo fino al 2024, di fare un passo indietro. Insomma, conduttore sì, ma direttore artistico no.

Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il conduttore è letteralmente “blindato” e niente può cambiare la sua posizione all’interno del Festival. Né come conduttore, né tantomeno come direttore artistico.

Tra l’altro, anche se non sono note le cifre pattuite tra lo showman e viale Mazzini, sembra comunque difficile che la Rai si impegni in un nuovo contratto, e quindi un nuovo stipendio, per affiancargli un nuovo direttore artistico.

Oltre a questa pura deduzione, una conferma in questo senso è stata anche data da un noto e caro amico di Amadeus: Fiorello. Durante la puntata di oggi, mercoledì 10 maggio, del mattin-show Viva Rai2, il comico siciliano si è soffermato proprio sulle voci riguardanti la direzione del prossimo Festival.

"Noi ieri abbiamo difeso a spada tratta Amadeus che si dice potrebbero dimezzare artisticamente". Poi, il messaggio del nuovo Ad della Rai Roberto Sergio letto in diretta: “Amadeus rimane e tu cerca di mandare la pubblicità il prima possibile!”.