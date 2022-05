Amazon, Audible affida il paid media globale a WaveMaker

Audible, la società dei "libri ascoltabili" di Amazon si affida a WaveMaker per il paid media

Amazon affida il paid media di Audible a WaveMaker. La società dedicata al business dell’audio, con l’offerta di libri e addirittura quotidiani non da leggere ma da ascoltare, ha ridotto drasticamente il numero di media partner nei dieci mercati strategici in cui è presente. Nel nostro Paese, a supportarla sarà l’agenzia che in Italia è guidata da Luca Vergani

L’annuncio arriva in una fase dell’anno in cui si stanno moltiplicando le notizie riguardanti verifiche media, sia per quello che riguarda l’offline che il digital. L’app audio di Amazon ha scelto di consolidare il media nell’agenzia di GroupM alla fine di una gara/revisione mirata a rivedere un panel di partner che prima era ampio. E comprendeva – tra i vari soggetti- Hearts & Science nel Regno Unito, MediaPlus in Germania, Initiative in India e Francia.

Il processo di revisione, supportato da ID Comms, è stato guidato da Cynthia Chu, Chief financial officer e Chief growth officer di Audible. E da Susan Jurevics, Executive Vicepresident, a capo della divisione internazionale. La piattaforma audio controllata da Amazon opera in 10 mercati, ognuno servito da un marketplace dedicato. Wavemaker si occuperà dunque del cliente in Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Spagna, Francia, Italia, Germania, India, Giappone e Australia.

