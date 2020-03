Amazon Business Prime debutta in Italia

Amazon avvia anche in Italia il nuovo servizio per le imprese

Amazon ha annunciato oggi il debutto in Italia di Amazon Business Prime, la nuova formula rivolta alle piccole e grandi aziende che fanno affidamento sull'e-commerce per i loro acquisti. Già attivo in Germania, Regno Unito, Francia e Spagna, il servizio mira a rendere ancora "più semplici e convenienti gli acquisti".

Cosa offre Business Prime

Tra i benefit di Business Prime vi sono l'accesso a consegne illimitate in giornata e incluse per ordini superiori a 29 euro, la possibilità di identificazione delle preferenze dei fornitori e dei prodotti consigliati per gli utenti dell'azienda con Guided Buying, e promozioni per le aziende nel giorno del Prime Day. Il servizio è ad abbonamento annuale con tariffe che variano in funzione del numero di utenti aziendali associato ad un account Business:

Basic: 36€ all’anno IVA esclusa, fino a 3 utilizzatori;

Small: 100€ all’anno IVA esclusa fino a 10 utilizzatori;

Medium: 250€ all’anno IVA esclusa fino a 100 utilizzatori;

Unlimited: 2000€ all’anno IVA esclusa, utilizzatori illimitati.

Le parole di Gerardo Di Filippo, Head of Amazon Business IT

"Raccogliendo i feedback dei nostri clienti siamo entusiasti di introdurre, con l’iscrizione a Prime, nuovi vantaggi utili in ottica business, e che aggiungono nuove funzionalità per rendere la vita più facile alle aziende di diversi settori e dimensioni. Il nostro obiettivo è supportarle nel promuovere una maggiore trasparenza nei processi di acquisto, riducendo allo stesso tempo i costi."