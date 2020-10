Amazon Prime Day: come avere sconti imperdibili per gli acquisti online

In vita dell'Amazon Prime Day 2020 è possibile avere sconti sugli acquisti dedicati agli utenti Prime

Il 13 e 14 ottobre si terrà l'Amazon Prime Day 2020, il periodo di promozioni e vantaggi dedicato agli utenti Amazon Prime. Il sito di e-commerce avvicinandosi all'evento permette di ottenere sconti imperdibili con pochi click. Per ottenerli bisogna innanzitutto sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime sfruttando il mese di prova gratuita per i nuovi clienti. La piattaforma permette di accedere a consegne gratuite e servizi come Prime Video e Prime Music.

Amazon Prime Day: 5 euro di sconto utilizzando l'app Amazon Shopping

La prima iniziativa è volta promuovere l'app Amazon Shopping. Una volta scaricata (è disponibile gratuitamente per iOS e Android), basta accedere la prima volta all'app con il proprio account e aggiungere al carrello uno dei prodotti selezionati. Inserendo il codice J2UGEEJEMXOV si possono avere 5 euro di sconto. La promozione è valida entro le 23:59 del 9 ottobre 2020 e solo per acquisti dal valore di 25 euro o superiore.

Amazon Prime Day: 5 euro di sconto ascoltando un brano su Prime Music

La seconda promozione permette di ottenere 5 euro di sconto sugli acquisti tramite l'app ascoltando un brano qualsiasi su Amazon prime Music per la prima volta. Per farlo basta effettuare il login con il proprio account, scegliere una canzone qualsiasi e cliccare su "Ascolta Ora". Il buono verrà inviato in automatico per email in tempo per l'Amazon Prime Day se l'ascolto avviene oggi. L'iniziativa è valida fino al 31 gennaio 2020 e il coupon si potrà utilizzare entro 30 giorni dalla ricezione per acquisti dal valore minimo di 20 euro. La promozione non è trasferibile.