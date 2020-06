Media, Amazon Prime Video potrebbe diventare una tv tradizionale

Prime Video di Amazon potrebbe essere trasformato in una tv tradizionale. Contando su un palinsesto di programmi attivi 24 ore al giorno, il colosso dell'e-commerce Amazon oltre al pacchetto di prodotti on-demand di Amazon Prime, potrebbe trasmettere contenuti televisivi.

In base a quanto riporta Primaonline, a stabilirlo sarebbe una fonte interna del settore, secondo cui sono già state messe in atto pratiche finalizzate all'ottenimento di una licenza per la programmazione in diretta. A conferma di ciò sono già presenti alcuni annunci di lavoro di Amazon per la ricerca di risorse da inserire nell'organico che abbiano professionalità legate alla creazione e catalogazione di contenuti televisivi lineari.