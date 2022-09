Amplifon, Salvatore Ricco nominato capo della comunicazione

Amplifon, Salvatore Ricco nominato nuovo Chief communication officer

Salvatore Ricco nominato a capo della comunicazione di Amplifon. Dal 3 ottobre, il giornalista pubblicista riporterà direttamente al ceo Enrico Vita come responsabile della comunicazione interna ed esterna a livello globale della società leader delle soluzioni per l’udito.

Di origini pugliesi, 46 anni, Ricco ha un’esperienza di circa 20 anni nel mondo della comunicazione d’impresa. Proviene da Snam, dove ha lavorato gli ultimi cinque anni ricoprendo la posizione di Senior vice president communication and marketing. In Snam è anche amministratore delegato della società benefit Arbolia, che ha piantato oltre 50mila alberi in Italia in due anni.

In precedenza è stato direttore della comunicazione del Gruppo CIR (2009-2017) e responsabile ufficio stampa corporate di Pirelli (2004-2009). Ha lavorato anche in Ketchum, SIA e Parlamento europeo e collaborato con il gruppo Il Sole 24 Ore.