Andrea Delogu, non solo Tim Summer Hits: arriva un nuovo programma su Rai2

Andrea Delogu e il Tim Summer Hits con Carlo Conti: l'estate in musica di Rai1

L'estate di Andrea Delogu sarà in musica: la conduttrice sarà alla guida del Tim Summer Hits per la terza volta consecutiva, la prima su Rai1 dopo il successo delle passate edizioni sulla seconda rete.

Al suo fianco Carlo Conti, che si 'scalda' in vista della manifestazione canora per eccellenza: il Festival di Sanremo 2025 (cui seguirà l'edizione 2026) su cui girano le prime interessanti indiscrezioni e tra i co-conduttori si fa un nome molto importante (qui le voci).

Tornando al Tim Summer Hits, oltre al cambio di canale, ci sarà anche quello legato alle location: non più show itinerante, ma con un quartier generale definito, ossia Piazza del Popolo a Roma.

E la sfida al Battiti Live targato Ilary Blasi (per lei poi dovrebbe esserci un reality su Canale 5) - anch'esso promosso, da Italia 1 a Canale 5 con tante novità - è già calda.

Andrea Delogu nel daytime di Rai2, Le indiscrezioni

Ma dopo l'estate in musica, per Andrea Delogu si prospetta un impegno quotidiano, più precisamente nel nel pomeriggio di Rai2 a partire da settembre. Lo scrive Tv Blog, secondo cui per le è in programma "un factual prodotto con la collaborazione della società Casta diva". Stando a queste indiscezioni il programma "nasce dalle ceneri di Detto fatto, fortunata trasmissione lanciata da Angelo Teodoli durante la sua direzione del secondo canale della tv pubblica. Un factual riveduto e corretto, in sintonia con i tempi che stiamo vivendo. Ma tutto è ancora in fase di scrittura, titolo compreso".