Ilary Blasi torna in prima serata su Canale 5. "Ci sarà Rebecca Staffelli e.."

Ilary Blasi torna con Alvin, la coppia vincente da l'Isola dei Famosi al Battiti Live in onda ques'estate in prima serata su Canale 5. E Veronica Staffelli racconterà i backstage. Vediamo i dettagli.

Ilary Blasi, Battiti Live con Alvin in prima serata su Canale 5

Dall’Isola dei Famosi a Battiti Live: sta per tornare la coppia vincente negli ascolti tv composta da Ilary Blasi e Alvin. Lo rivela FqMagazine. L'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, lo scorso gennaio aveva annunciato: “Ilary Blasi rimane con noi e ci piace lavorare a una nuova fase di lavoro. Questa estate ‘Battiti Live’ passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary Blasi, che ci piace e consideriamo un volto di Canale 5”. E ora trapelano le conferme sul progetto.

Ilary Blasi e Alvin a Battiti Live. Rebecca Staffelli ai backstage

Non solo Ilary Blasi e Alvin (al posto di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri che hanno condotto sino alla scorsa estate con buonissimi risultati). Le incursioni nel backstage? Sempre stando a queste voci dovrebbero essere affidate a Rebecca Staffelli, figlia di Valerio storico inviato di “Striscia la Notizia”.

Battiti Live vs Tim Summer Hits: Canale 5 e la sfida musicale a Rai1

Queste le voci, mentre potrebbe essere apportata anche qualche modifica al programma che cercherà di vincere la sfida musicale con la concorrenza Rai che rilancia il suo Tim Summer Hits passando da Rai2 a Rai1 con Carlo Conti in conduzione e al suo fianco la confermatissima Andrea Delogu.

(Road to) Battiti Live, dieci tappe e tanti ospiti: Angelina Mango, Mahmood, Elodie, Annalisa, Geolier. Ma anche Emma, Articolo e Alessandra

Sabato 4 maggio, inizia il viaggio verso l’edizione numero 22 del “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, che quest’anno presenterà importanti a novità, a partire dall’attesissimo approdo su Canale 5, la rete ammiraglia del gruppo Mediaset. Per tutte le novità sulla prossima edizione bisognerà attendere ancora qualche settimana ma intanto è già tempo di “Road to Battiti”, il radio live show di Radio Norba, che attraverserà la Puglia in lungo e in largo.

Dieci tappe

Si parte sabato 4 maggio da Foggia, poi il tour toccherà Brindisi (11 maggio), Ostuni (12 maggio), Gravina in Puglia (18 maggio), Galatina (19 maggio), Margherita di Savoia (25 maggio), Sammichele di Bari (26 maggio), San Ferdinando di Puglia (1 giugno), Giovinazzo (2 giugno) e infine il 4 luglio Bari.

Ospiti di Radio Norba i grandi protagonisti dell’estate italiana con, in ordine sparso, Angelina Mango, Mahmood, Elodie, Annalisa, Geolier, Emma, gli Articolo 31, Alessandra Amoroso, Irama, The Kolors. Tutte le info saranno svelate di settimana in settimana ascoltando Radio Norba o seguendo i canali ufficiali della radio del sud.

In ogni tappa il radio live show inizierà alle 18, con dj e animatori di Radio Norba che intratterranno il pubblico con musica, divertimento e naturalmente la straordinaria partecipazione dell’artista ospite della tappa che sarà intervistato in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky. E al termine del radio live show, intorno alle 21, l’attesa esibizione dell’artista per la “performance on the road” che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del “Radio Norba Cornetto Battiti Live”.

Leggi anche - Chi è Havi Mond, 'sosia' che ha sostituito Chiara Ferragni negli spot Pantene

Leggi anche - Barbara d'Urso al Nove, svelata la strategia di Warner Bros Discovery