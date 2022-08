Angelina Jolie: "Brad mi ha picchiata". Cnn svela un rapporto segreto dell'Fbi

"Brad Pitt mi ha picchiata e insultata davanti ai miei figli". Il rapporto segreto dell'Fbi svelato dalla Cnn

Anche i miti possono cadere. Angelina Jolie ha accusato duramente Brad Pitt di averla afferrata per la testa e le spalla, averla spinta contro il muro del bagno dell'aereo privato sul quale stavano viaggiando e averle urlato: “Stai mandando a pu****e questa famiglia!”.

Il tutto, rivela l’attrice, quando era completamente ubriaco e dopo aver insultato i figli della coppia. L'episodio risale al 2016 ed è stato rivelato dalla Cnn che ha ottenuto un rapporto dell'Fbi sulla vicenda. Pitt non è stato né arrestato né incriminato per le violenze dopo l'inchiesta delle autorità sulle violenze.

La Jolie ha detto agli investigatori che due dei loro figli, i cui nomi sono stati censurati nel rapporto ma minorenni al momento dell’episodio, "erano fuori dalla porta a piangere e hanno chiesto ‘Stai bene mamma?’. A quel punto Pitt avrebbe urlato: "No, la mamma non sta bene. Sta rovinando questa famiglia. È pazza”.

Questo avrebbe suscitato la reazione di uno dei bambini che avrebbe detto: "Non è lei, sei tu, st****o'". Insulto, si legge nel rapporto dell'Fbi, che avrebbe mandato l'attore su tutte le furie. Pitt, secondo quanto raccontato dalla Jolie, gli è corso incontro "come per picchiarlo" ma lei lo ha bloccato. L'attrice e regista ha anche dichiarato di aver subito lesioni alla schiena e al gomito di cui ha allegato una foto.