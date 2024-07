Angelina Mango si fa male, colpa dei babà. "Ho avuto paura di rompermi tutto"

E' un 2024 magico per Angelina Mango: dalla vittoria al Festival di Sanremo (davanti a Geolier e Annalsia) a un Eurovision in cui ha stregato tutti col suo talento, passando per esibizioni live spettacolari (ad esempio in Piazza del Plebiscito a Napoli per il concerto di Radio Italia della scorsa settimana), quelle in tv (come a Che tempo che fa di Fabio Fazio) e l'uscita del suo album 'Poké Melodrama'.

In mezzo a gioie e successi, un piccolo inconveniente: la cantante de 'La noia' è caduta delle scale, con qualche ammaccatura annessa.





E stata lei a raccontarlo sui social. "Non è che sia caduto l'aereo, sono scivolata dalle scale. Avevo una valigia, gli occhiali, le cuffie e un sacchettino di babà. In realtà se mi sono fatta male, la colpa è dei babà", le parole di Angelina Mango.



(Instagram angelinamango)





La vincitrice di Saremo 2024 spiega: Per salvarli ho sacrificato il mio ginocchio. Ho avuto paura di rompermi tutto, ma il dottore mi ha detto che sono molto elastica e dopo qualche giorno di riposo potrò tranquillamente tornare alla mia vita di sempre".





