Angelo Maria Perrino a Orario Continuato su Telelombardia alle 13.00

Su Telelombardia sarà ospite il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, conduce Marco Oliva

Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino sarà ospite a "Orario Continuato", il programma condotto da Marco Oliva su Telelombardia, oggi 21 gennaio 2022 dalle 13.00 alle 13.40. Nel salotto di Marco Oliva con il direttore di Affari ci sarà anche il Capogruppo della Lega al Sentato, Massimiliano Romeo.

"Orario Continuato" è la trasmissione di Telelombardia e Antenna 3 che ascolta la voce dei lombardi. Ogni giorno un mix di informazione, attualità e politica per raccontare ai cittadini cosa funziona, cosa si può migliorare e cosa proprio non va nella loro regione. In studio, oltre a Marco Oliva e Giorgia Colombo, i rappresentanti delle istituzioni milanesi e lombarde.