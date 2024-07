Annalisa chiama Carlo Conti, il messaggio della cantante per Sanremo 2025

Nelle scorse settimane era uscita qualche voce sulla possibilità di vedere Annalisa (ed Elodie) sul palco di Sanremo 2025 al fianco di Carlo Conti nelle vesti di co-conduttrici.

Ora, interpellata sull'ipotesi, la cantante, reduce dal terzo posto di Sinceramente nell'ultima edizione, ha risposto che l'idea le piacerebbe.

“Co-condurre il Festival di Sanremo? premettiamo che Carlo Conti non mi ha detto nulla, quindi questo è gossip, perché ci sta, ma sarebbe figo”, le parole di Annalisa, ai microfoni di Radio Subasio, durante l’ultima puntata della stagione indoor di Radio Subasio Music Club.

Sollecitata dal conduttore Manuel Saraca ha aggiunto che l’esperienza sul palco dell’Ariston non in veste di artista in gara, le piacerebbe molto “per una volta senza stress non sarebbe male – ha ironizzato, precisando - che poi diventerebbe comunque stressante per altre ragioni immagino”.

