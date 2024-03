Annalisa, il figlio di Lotito le scrive e viene deriso sui social. E lui cancella tutto

Annalisa, Enrico Lotito le scrive: tsunami di insulti su Instagram. E lui cancella il commento

Lotito junior ci prova, viene ignorato e fa sparire il commento. Annalisa sta vivendo un momento di splendore assoluto: le sue canzoni sono tra i primissimi posti delle più importanti classifiche musicali italiane e non solo. Un successo tale da spingere Enrico Lotito, figlio del presidente della Lazio Claudio e fan sfegatato della cantante, a chiederle personalmente un biglietto (introvabile) per il suo prossimo concerto.

“Sono Enrico Lotito, il figlio del presidente della Lazio. Senti, io vorrei venire al tuo concerto di domenica 21 aprile al Palazzetto dello Sport a Roma ma non trovo i biglietti perché è tutto sold out... Come posso fare?”, ha scritto il ragazzo classe 1996 sotto un post su Instagram di Annalisa.

Come ci si poteva aspettare, la cantante non si è lasciata smuovere dal “nome” del suo fan e, perlomeno nei commenti, non lo ha degnato di risposta. Non solo, oltre al danno anche la beffa.

Infatti, numerosi utenti hanno preso in giro il figlio del presidente della Lazio, inondando i post della cantante di parodie del messaggio di Enrico Lotito. Chiunque, infatti, aprendo Instagram può andare personalmente a vedere lo tsunami di commenti di questo tipo che ha travolto i post di Annalisa.

Una reazione, quella degli utenti di Instagram, che sembrerebbe aver portato all’eliminazione del commento da parte del suo autore. Oggi, infatti, risulta molto difficile (se non impossibile) ritrovare il commento di figlio di Claudio Lotito.