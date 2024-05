Annalisa look da diva! Giacca di pelle e foulard animalier. "Istinto Animale". FOTO-VIDEO

Annalisa look da diva! Giacca di pelle e foulard animalier: "Istinto Animale"

Giacca di pelle, modello corto, con le maniche lunghe e la zip laterale che lascia le gambe in vista e outfit che si completa con un paio di stivali al ginocchio coordinati: Annalisa è una vera diva nella promo del singolo "Istinto Animale" che si annuncia come "bomba funk per dare inizio all’estate 2024" in musica.

La ciliegina sulla torta nel lool di Annalisa? Il cappello con visiera e foulard leopardato black&white legato intorno al collo.

Vediamo i dettagli del brano di Don Joe realizzato con la collaborazione di Guè, Annalisa e Ernia

Don Joe - Istinto Animale feat. Guè, Annalisa, Ernia (Official Video)

Don Joe con Guè, Annalisa ed Ernia: arriva “Istinto animale”, bomba funk per l'estate 2024

“ISTINTO ANIMALE” (by Warner Music Italy) il nuovo singolo di DON JOE feat. Guè, Annalisa e Ernia: una bomba funk per dare inizio all’estate, un mix autentico in cui uno dei padri del rap italiano ha messo insieme due colleghi e pesi massimi della scena con la regina della musica pop italiana.

“Istinto Animale” è un perfetto cocktail tra passato e presente, in cui Don Joe ha mescolato, grazie all’attitudine senza pari che lo contraddistingue, sonorità old school e moderne. È puro istinto selvaggio che si fa musica.





Un brano che non ci toglieremo più dalla testa, accompagnato da un videoclip a dir poco originale e ammiccante. Nel video prodotto da Tokio Studio e diretto da Fabrizio Conte - i quattro protagonisti si ritrovano in una Milano sempre diversa: a bordo di una Ferrari fiammante, si passa da una giungla selvaggia allo skyline di un grattacielo, con una luna che sovrasta la città, pronta a risvegliare tutto il nostro istinto animale.

Con il nuovo singolo Don Joe ha ufficialmente aperto le porte alla bella stagione, su una base degna della grande maestria che lo caratterizza. L’idea del sample è arrivata all’artista proprio pochi giorni dopo l’ultima delle 10 date al Forum di Milano insieme ai Club Dogo, così come l’idea dei tre feat. In pochi giorni è nato tutto, con la velocità e l’entusiasmo che solo le collaborazioni autentiche portano con sé.





Chi è Don Joe, producer e disc jockey che ha lanciato "Istinto Animale" con Annalisa, Gue e Ernia

DON JOE (all’anagrafe Luigi Florio), milanese, classe 1975, è uno dei più stimati producer e disc jockey italiani. Inizia la sua attività musicale negli anni ’90 quando, grazie al fratello, si appassiona all’hip-hop. Nei primissimi anni 2000 insieme a Guè e Jake La Furia dà vita ai Club Dogo, che diventa da subito gruppo cardine del rap italiano. In parallelo Don Joe continua sempre la sua carriera da solista realizzando un suo album e producendo innumerevoli tracce, diventando il producer tra i più ricercati dai maggiori rapper italiani. Nel 2019 esce anche il suo libro, “Il Tocco di Mida” (Mondadori Electa), un racconto attraverso il quale Don Joe ripercorre la sua carriera ventennale e ne rivela retroscena, soddisfazioni e difficoltà. A luglio 2021 è uscito “MILANO SOPRANO”, con all’interno il brano certificato oro “Bandito” feat. Emis Killa e Paky e tante altre collaborazioni inedite tra artisti che hanno fatto della scena milanese una delle più importanti del rap italiano. Ad aprile 2023 il producer è tornato invece con “DON DADA”, un album in cui, tra icone e nuove promesse della scena urban, ha dato vita a 12 tracce versatili e creative, restando sempre attuale.