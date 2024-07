Annalisa nel vortice della scuola. “Ero una secchiona. All'orale di maturità..."

“Ero una secchiona, questo lo sanno tutti”. Annalisa racconta i suoi trascorsi da studentessa. Oggi regina della musica italiana, da ragazzina tra i banchi di scuola a studiare a più non posso.

“Mi ricordo che sono andata a fare l’orale di maturità ed ero stata talmente risucchiata dal vortice dei libri e dello studio che avevo un colore di pelle strano e il professore di lettere mi ha detto: ‘ti sei lavata con il detersivo?’", l'aneddoto a Radio Subasio da parte della cantante terza a Sanremo 2024 con Sinceramente e chissà magari protagonista nel Festival 2025 con una veste inedita (il messaggio di Annalisa a Carlo Conti è stato inviato)

ANNALISA: cantante donna più alta nella classifica ufficiale Fimi/Gfk (primo semestre 2024)

La maturità è un ricordo. Il presente intanto racconta di un 2024 da sogno per la cantante nata a Savona. Dopo aver illuminato il palco del Tim Summer Hits a Roma e mentre prosegue il suo tour estivo 'Tutti nel vortice - Outdoor' (ancora 10 tappe, da Marostica a Forte dei Marmi, passando per Gallipoli e arrivando a Olbia il 17 agosto), si gode alcuni primati. “Sinceramente” e “E poi siamo finiti nel vortice” sono il singolo e l’album di un’artista femminile più venduti nella classifica ufficiale Fimi/Gfk del primo semestre di quest'anno, rispettivamente al n.3 per i singoli e al n. 6 per gli album. Altri 4 brani, “Mon amour”, “Euforia”, “Disco Paradise” e “Bellissima” sono presenti nella Top 100. Non basta. Nella sua 'bacheca' 43 dischi di platini e 13 d'oro: Annalisa Scarrone è donna più certificata dell'anno e, con il quinto platino con “Mon Amour” e “Bellissima”, è la prima artista solista a raggiungere questo risultato.