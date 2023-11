Ascolti, il ceo Rai Sergio: "Narrazione inesistente". E critica taglio canone

Sergio, sugli ascolti c'è una narrazione inesistente

"Questa narrazione degli ascolti che vanno male è alimentata dai giornali e da fonti interne: io mi sentirei di dire che non c'è, che dobbiamo rivedere alcune cose ma che nel complesso siamo soddisfatti. E che, ad esempio, tutti i programmi in prime time o nell'intera giornata vanno molto bene. Ogni settimana la Rai ha centinaia di programmi e ci stiamo focalizzando su 4 o 5 di questi". Così l'Ad Roberto Sergio in audizione alla Camera dove ha ricordato che i nuovi vertici si sono insediati a maggio: "abbiamo avuto 15 giorni per fare il palinsesto", "abbiamo fatto delle scommesse come quella di Fiorello, "un successo straordinario".

Sergio, il taglio del canone impatta sul piano industriale

"Se dei 70 euro di canone a noi ne arrivano solo 58, perché gli altri 12 vanno ad altri soggetti, questo significa per noi non avere risorse sufficienti a fare gli investimenti necessari a ridurre i costi. Insomma significherebbe non avere le risorse per fare un piano industriale di sviluppo invece che di ristrutturazione. Questo sarebbe un danno per la società e per i suoi dipendenti". Lo ha detto l'Ad della Rai Roberto Sergio in occasione di un'audizione in commissione Cultura alla Camera.