Ascolti, le occupazioni stancano: Fuori dal Coro doppiato da Chi l'ha visto?

Ascolti tv ieri 4 ottobre 2023: il programma di Rai3 sulle persone scomparse arriva a 1.71 milioni di spettatori per il 10,7% di share

Canale 5 vince negli ascolti tv del mercoledì con il finale di Maria Corleone su Canale 5, che ha appassionato 2.601.000 spettatori con il 15.4% di share. Segue poi Rai1 con l'ultima puntata di Arena Suzuki dai 60 ai 2000, che raggiunge 2.430.000 spettatori pari al 15.3% di share. Terzo posto per Chi l’ha Visto? su Rai3 con 1.711.000 spettatori con il 10.7% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 4 ottobre 2023 per le altre reti: The Reunion su Rai2 con 403.000 spettatori (2.3%), Skyscraper su Italia 1 con 1.041.000 spettatori (6%), Fuori dal Coro su Rete 4 con 775.000 spettatori (5.7%). La scorsa settimana il programma condotto da Mario Giordano aveva raggiunto un a.m. di 870.000 spettatori (6.4%), Vajont – La diga del disonore su La7 con 1.069.000 spettatori (6.1%), X Factor 2023 su TV8 con 526.000 spettatori (3.3%), Nati Stanchi sul Nove con 284.000 spettatori (1.6%).