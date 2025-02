Sanremo 2025, gli ascolti tv della serata finale. I dati Auditel

Sanremo 2025, Conti a caccia del record assoluto di ascolti tv

Carlo Conti dovrà cercare di battere un nuovo record nel suo Sanremo 2025, quello stabilito da Amadeus nella scorsa edizione. La serata finale del Festival di Sanremo 2024, in onda dalle 21.27 alle 25.59 su Rai 1, aveva fatto registrare il 74.1 di share con 14 milioni 301 mila spettatori. La prima parte - dalle 21.27 alle 23.31 - ottenne il 70.8% di share con 17 milioni 281 mila spettatori; la seconda dalle 23.34 alle 25.59 arrivò al 78.8% con 11 milioni 724 mila spettatori. Il picco di ascolti era stato registrato alle 22.39 con 18 milioni 259 mila spettatori (Fiorello/Roberto Bolle). Il picco di share alle 01.56 con 85,3% (lettura classifica finale). L'ultimo verdetto sugli ascolti è atteso come sempre per stamattina intorno alle ore 10.

Gli ascolti della serata finale