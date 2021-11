Ascolti TV, Report travolge Quarta Repubblica: +3,6% di share

Ascolti TV, il talk condotto da Sigfrido Ranucci ottiene uno share del 7,73%. Il programma di Nicola Porro si ferma al 4,21%

L'Italia pareggiando a Belfast con l'Irlanda del Nord, non ha raggiunto sul campo la qualificazione diretta ai Mondiali 2022 in Qatar ma ha permesso a Rai1 di stravincere negli ascolti TV grazie a 10.775.000 telespettatori e uno share del 40,04%. Medaglia d'argento per Canale 5 con 'Grande Fratello Vip 6', visto da 3.103.000 telespettatori ( share 19,02% di share). Terzo posto per Rai3 con 'Report' che ha totalizzato 1.896.000 telespettatori (share del 7,73%). A seguire su Rai2 'Miracoli dal Cielo' ha ottenuto 1.164.000 telespettatori (share del 4,75%) mentre su Italia1 'Le Iene Presentano - L'Omicidio di Serena Mollicone: Un Mistero lungo vent'anni' è stato visto da 1.067.000 telespettatori realizzando uno share del 5,96%. Su Retequattro il programma 'Quarta Repubblica' è stato seguito da 772.000 telespettatori pari al 4,21% di share mentre su Tv8 con 'Prima di Te' ha ottenuto 381.000 telespettatori e l'1,6% di share. Chiudono gli ascolti del prime time La7 con 'Grey's Anatomy' visto da 360.000 telespettatori con uno share dell'1,4% e Nove con 'Little Big Italy', seguito da 335.000 telespettatori (share dell'1,4%).

Ascolti TV, nell'access prime time vince "Striscia la notizia"

Nell'access prime time Canale 5 con 'Striscia la notizia' ha ottenuto 3.092.000 telespettatori (share del 11,41%). Nella fascia preserale sulla rete ammiraglia di viale Mazzini L'Eredità ha conquistato 4.731.000 telespettatori e il 23,1% mentre su Canale 5 'Caduta libera' è stato vista da 3.894.000 telespettatori e il 19,61% di share. Nel complesso le reti Rai hanno vinto il prime time con 13.843.000 telespettatori e il 51,77% e l'intera giornata con 4.120.000 telespettatori e uno share del 39,29%. Alle reti Mediaset è andata invece la seconda serata con 5.003.000 telespettatori e uno share del 43,48%.