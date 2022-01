Ascolti TV, Dritto e Rovescio travolge Piazza Pulita

Ascolti TV, il talk di Del Debbio con 1.2 milioni di spettatori (7% di share) supera quello condotto da Formigli (859mila spettatori e 5,1%)

Rai1 si conferma la prima rete negli ascolti TV prima serata di ieri con la seconda puntata 'Doc'. La serie TV è stata vista da 6.709.000 spettatori per il 30.6% di share. Il protagonista Luca Argentero ha voluto ringraziare i fan su Twitter: "Il vostro affetto ci emoziona…non lo dico per dire…lo sentiamo ed è una soddisfazione immensa…grazie di cuore". Al secondo posto si piazza la partita di Coppa Italia Roma-Lecce, in cui il primo gol è stato messo a segno da Arturo Calabresi, figlio dell'attore che interpreta Biascica in Boris. Il match è stato visto da 2.651.000 spettatori per il 10.9% di share. Terzo posto per 'Harry Potter e il prigioniero di Azkaban' su Italia 1 con 1.382.000 spettatoriper il 6.6% di share.

Il vostro affetto ci emoziona…non lo dico per dire…lo sentiamo ed è una soddisfazione immensa…grazie di cuore💙 #DocNelleTueMani2 https://t.co/V0TrUhsTc6 — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) January 21, 2022

A seguire, tra gli altri ascolti TV prime time: 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (1.244.000 spettatori, share 7%), 'Un Matrimonio da Favola' su Rai2 (929.000 spettatori, share 3.9%), 'Piazza Pulita' su La7 (895.000 spettatori, share 5.1%), 'Il Complotto contro l'America' su Rai3 (448.000 spettatori, share 1.9%), 'Redemption - Identità nascoste' sul Nove (423.000 spettatori, share 1.9%), 'Sarah - La Ragazza di Avetrana' su Tv8 (298.000 spettatori, share 1.3%).