Ascolti TV ieri 24 marzo 2022: l'Italia vince ma non sul campo, crolla L'isola

Ascolti TV ieri 24 marzo 2022: Dritto e Rovescio batte PiazzaPulita nello share (4,14%) ma raggiunge meno spettatori (994mila per il talk di Formigli)

La partita di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 tra Italia e Macedonia del Nord su Rai1, putroppo rivelatosi una delusione per i tifosi azzurri, ha fatto il pieno di ascolti TV con 9.735.000 telespettatori per uno share 39.27%. La scelta di mandare comunque in onda L'Isola dei Famosi penalizza Canale 5. Il reality crolla infatti a 2.307.000 telespettatori per il 15.39% di share. Terzo posto per Rai 2 con Il film Unfaithful – L’amore infedele, seguito da 1.007.000 telespettatori per il 4.70% di share.

Gli ascolti TV ieri 24 marzo 2022 per le altre reti sono: Amore criminale – Storie di femminicidio su Rai3 con 922.000 spettatori e il 4.09% di share (presentazione: 593.000 telespettatori, share 4.09%), Tata Matilda e il grande botto su Italia 1 con 913.000 spettatori (4.14%), Dritto e Rovescio su Rete 4 con 902.000 spettatori a.m. (5.3%), PiazzaPulita su La7 con 994.000 spettatori (4.03%), Io prima di te su TV8 con 402.000 spettatori (1.8%), Diverso da chi? sul Nove con 245.000 spettatori (1.1%).

Ascolti TV ieri 24 marzo 2022 nell'access prime time

Canale 5 con Striscia la notizia è primo negli ascolti TV ieri 24 marzo 2022 nell'access prime time con 3.166.000 telespettatori per uno share 12.51%. Che Succ3de? su Rai3 raggiunge 1.258.000 di spettatori (5.34%) mentre Italia 1 con NCIS segna 1.300.000 telespettatori (5.20%). Otto e mezzo su La7 ha interessato 1.388.000 spettatori (5,50%) e così supera Stasera Italia su Rete4, che si ferma a 945.000 telespettatori per la prima parte (3.91%) e 814.000 spettatori nella seconda parte (3.18%).

