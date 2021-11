Ascolti TV, Report raddoppia su Quarta Repubblica (+ 3,1% di share)

Ascolti TV, il talk condotto da Ranucci supera quello di Nicola Porro per spettatori (1,6 milioni contro 720mila) e share (7,2% contro il 4,07%)

'Blanca', la serie TV di Rai1 con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, si conferma la regina degli ascolti TV ieri sera. La seconda puntata è stata vista da 5.377.000 telespettatori e uno share del 24,1%. Medaglia d'argento per il 'Grande Fratello Vip' su Canale5, visto da 3.266.000 telespettatori (21,48% di share). Terzo posto per Rai3 con 'Report' che ha ottenuto 1.649.000 telespettatori e il 7,2% di share. A seguire, su Italia1 'Lucy' è stata seguita da 1.378.000 telespettatori pari al 5,83% mentre su Rai2 'La vera storia della Uno bianca' ha totalizzato 1.183.000 telespettatori (5,36% di share). Su Retequattro 'Quarta Repubblica' è stata seguita da 720.000 telespettatori (share del 4,07% di share). Su La7 'Grey's Anatomy' è stato visto da 346.000 telespettatori raggiungendo uno share dell'1,42%. Chiudono gli ascolti TV del prime time Nove con 'Little Big Italy', che ha interessato 335.000 telespettatori (share dell'1,44%) e Tv8 con 'Spider-Man: Homecoming' che è stato visto da 292.000 telespettatori (share dell'1%).

Ascolti TV prime time: primo Soliti Ignoti, seguono Striscia la Noizia e L'Eredità

Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Soliti Ignoti - Il ritorno' è stato seguito da 5.330.000 telespettatori (share del 21%). Risultati con cui il programma condotto da Amadeus ha superato la concorrenza di 'Striscia La Notizia' che su Canale 5 è stata seguita da 3.931.000 telespettatori (share 15,44%). Nella fascia preserale su Rai1 'L'Eredità' è stata vista da 4.779.000 telespettatori (share del 23,3%) mentre su Canale 5 'Caduta Libera' è stata vista da 3.670.000 telespettatori (18,45% di share). Nel complesso, le reti Rai hanno ottenuto in prima serata 9.406.000 telespettatori e il 37,7 %, in seconda serata 3.573.000 telespettatori e il 31,2 % e nell'intera giornata 3.796.000 telespettatori e il 36,5%.