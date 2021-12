Ascolti TV, Fuori dal coro primo talk: seguono DiMartedì e Cartabianca

Ascolti tv ieri sera prime time, martedì 30 novembre

Canale 5 domina gli ascolti TV prima serata con il film 'Il Richiamo della Foresta', che ha raggiunto 2.851.000 spettatori e il 13.9% di share. Medaglia d'argento per la replica de 'La Stagione della Caccia' su Rai1, con 2.804.000 spettatori e il 13.3% di share. Terzo posto per 'Le Iene Show' su Italia1, con 1.516.000 spettatori e il 9.8% di share. A seguire, tra gli altri ascolti TV prima serata: 'DiMartedì' su La7 (1.105.000 spettatori, share 5.5%), 'Il Collegio' su Rai2 (1.101.000 spettatori, share 5.1%), 'Fuori dal Coro' su Rete4 (983.000 spettatori, share 5.9%), 'Cartabianca' su Rai3 (935.000 spettatori, share 4.8%), 'Speed' sul Nove (339.000 spettatori, share 1.6%), 'Game of Talents' su Tv8 (267.000 spettatori, share 1.3%).

Ascolti tv access prime time

Su Rai1 'Soliti Ignoti – Il Ritorno' ottiene 5.087.000 spettatori con il 20.7%. Su Canale 5 'Striscia la Notizia' registra una media di 3.920.000 spettatori con uno share del 15.20%. Su Rai2 'Tg2 Post' segna il 3.8% con 923.000 spettatori. Su Italia1 'NCIS' ha registrato 1.365.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 'Che Succ3de? Game' ha convinto 1.271.000 spettatori pari al 5.4% e 'Un Posto al Sole' ha appassionato 1.572.000 spettatori pari al 6.4%. Su Rete4 'Stasera Italia' ha radunato 1.095.000 individui all’ascolto (4.6%) nella prima parte e 988.000 (4%) nella seconda, mentre su La7 'Otto e Mezzo' ha interessato 1.680.000 spettatori (6.8%). Su TV8 'Guess my Age' intrattiene 338.000 spettatori con l’1.4% di share e sul Nove 'Deal with It – Stai al Gioc'o ha raccolto 397.000 spettatori con l’1.6%

Ascolti tv daytime pomeriggio

Su Rai1 'Oggi è un Altro Giorno' intrattiene 1.767.000 spettatori (14.1%) e 'Il Paradiso delle Signore' fa compagnia a 2.003.000 spettatori (18.4%). 'La Vita in Diretta' informa 2.382.000 spettatori con il 17.7% (presentazione 2.057.000 – 17.8%). Su Rai 2 'Ore 14' interessa a 529.000 spettatori (4%), 'Detto Fatto' ha convinto 432.000 spettatori con il 3.9% di share e il match Romania-Italia, utile per le Qualificazioni ai Mondiali di Calcio Femminile, è stato visto da 523.000 spettatori (3.6%).