Ascolti tv, Giordano batte la trap violenta. Fuori dal Coro al 6,4% di share

Ascolti tv ieri 31 gennaio 2024: Chi l'ha visto? si conferma a 1.9 milioni di spettatori per l'11,6% di share

Rai1 è prima negli ascolti tv del mercoledì con la fiction La lunga notte - La caduta del Duce, che ha incollato al video 3.293.000 spettatori pari al 18.7% di share. Segue poi Canale 5 con I fantastici 5, che ha intrattenuto 2.593.000 spettatori con il 14.8% di share. Sul gradino più basso del podio si piazza Chi l'ha visto? su Rai3 con 1.940.000 spettatori pari all’11.6% di share. La scorsa settimana Federica Sciarelli aveva chiuso con 1.877.000 spettatori (11.6%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 31 gennaio 2024 per le altre reti: l'ultima puntata di The Swarm – Il quinto giorno su Rai2 con 356.000 spettatori (1.9%), Safe House - Nessuno è al sicuro su Italia 1 con 1.079.000 spettatori (5.8%), Fuori dal coro su Rete 4 con 903.000 spettatori (6.4%). Nella precedente puntata Mario Giordano aveva raggiunto 921.000 spettatori (6.7%). Una giornata particolare - L'abiura di Galileo Galilei su La7 con 820.000 spettatori (4.4%), Matrimonio a quattro mani su TV8 con 507.000 spettatori (2.8%), Ex sul Nove con 481.000 spettatori (2.8%).