Ascolti tv, Affari Tuoi apre il 2025 in calo e Striscia ne approfitta. Ma De Martino resta il re

Ascolti tv ieri 1 gennaio 2025: Striscia la Notizia cresce e supera i 3 milioni di spettatori

Affari Tuoi nella prima puntata del nuovo anno raduna 5.027.000 spettatori (25.85%). Stefano De Martino cala però rispetto alla puntata del 30 dicembre 2024 in cui aveva raggiunto 5.701.000 spettatori (28.53%). Striscia la Notizia invece sale a 3.065.000 spettatori (15.77%). Il programma di Canale 5 aveva chiuso l'anno appena passato con 2.911.000 spettatori (14.58%).

Nel pomeriggio verranno rilasciati i dati della total audience. Auditel dal 30 dicembre 2024 utilizza un nuovo sistema di rilevamento degli ascolti tv che conteggia anche gli accessi da smartphone, tablet e PC.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 1 gennaio 2025 per l'access prime time delle altre reti: i cartoni di Walt Disney su Rai2 con 814.000 spettatori (4.2%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con , la doppia puntata di Un Posto al Sole su Rai3 con 1.221.000 spettatori (6.28%), Uozzap! su La7 con 982.000 spettatori (5.04%), Ristoranti su TV8 con 684.000 spettatori (3.6%), Cash or Trash? XMas Edition sul Nove con 609.000 spettatori (3.2%).