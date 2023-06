Ascolti tv, Alberto Angela: "In Rai prendo meno di Amadeus ma resto"

Ascolti tv, Alberto Angela: "Ci saranno novità, ma il format resta lo stesso"

"Ci saranno novità, ma il format resta lo stesso: spazio a documentari, servizi e rubriche su alimentazione, tecnologia, spazio, archeologia e geopolitica, di cui nessuno parla. La tv deve nutrire i cervelli, non addormentarli". Alberto Angela in un'intervista al Messaggero racconta alcuni dettagli del nuovo programma di divulgazione scientifica che andrà in onda su Rai 1 a partire dal 29 giugno: "Noos – L’Avventura della conoscenza". Sarà diviso in sei puntate, pensato come l’evoluzione del popolarissimo Superquark, guidato per tanti anni proprio da suo padre.