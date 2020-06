MediaTech

Mercoledì, 17 giugno 2020 - 13:11:00 Ascolti tv, Amendola batte Zalone. Giordano (con Salvini) vince in sovrapposizione vs Cartabianca Ascolti tv: Made in Sud debutta al 10% su Rai2, Le Iene lanciano Italia 1 a 1,6 mln. Bersaglio Mobile sotto il 3%

Ascolti tv, Nero a Metà con Amendola batte pure Zalone e Cado dalle Nubi - Dati Auditel Nero a Metà vince la serata degli ascolti tv di martedì 17 giugno con 3.091.000 spettatori e il 13.7% di share per Rai1 (la scorsa settimana 3,272 milioni e 12,85% per la fiction con Amendola). Su Canale 5 Cado dalle Nubi di Checco Zalone arriva a 2.247.000 spettatori e il 10.5%. Ascolti tv, Made in sud debutta al 10%. Le Iene show... - Dati Auditel Il debutto di Made in Sud su Rai2 è buono e sfiora il 10% (9,9%) con 2.121.000 spettatori. Su Italia 1 Le Iene Show convincono 1.686.000 spettatori con il 10.2%. Ascolti tv, Fuori dal Coro (con Salvini) vince in sovrapposizione vs Carta Bianca Nella sfida degli ascolti tv dei talk show c'è equilibrio tra Rai3 e Rete 4. Carta Bianca di Bianca Berlinguer convince 1.166.000 spettatori con il 5.5% (1,147 mln e il 5,19% la scorsa settimana), mentre Fuori dal Coro di Mario Giordano arriva a 1.077.000 spettatori con il 6% di share (1,076 milioni e 5,86% sette giorni fa). In sovrapposizione vince di misura Rete 4 con 1,222 milioni e 5,7%, mentre Rai3 fa 1,168 milioni e 5,5%. Berlinguer si porta a casa il picco più alto della serata: 1,950 milioni di spettatori con Corona rispetto a 1,9 milioni di Mario Giordano con Matteo Salvini. Ascolti tv, Bersaglio Mobile sotto il 3% Su La7, manca diMartedì (stagione finita per il progamma di Floris) e Speciale Bersaglio Mobile registra 620.000 spettatori con uno share del 2.9%. Lo speciale L’Uomo Nero Storia di Massimo Carminati registra 604.000 e il 2.8%. Su Tv8 Skyfall fa 671.000 spettatori con il 3.2%. Chiude il Nove con Wolverine – L’Immortale che arriva a 259.000 spettatori con l’1.7%.