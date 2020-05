Ascolti tv, Amici Speciali fa volare Canale 5. Crozza sorpassa Italia 1

Ascolti tv, Amici Speciali di Maria De Filippi debutta con vittoria su Canale 5

Maria De Filippi resta la regina degli ascolti tv. Venerdì 15 maggio 2020 'Amici Speciali', debutta con vittoria su Canale 5 con 3.847.000 telespettatori e il 18,8% di share (in particolare nella fascia di prima serata ottiene 4.983.000 spettatori totali). Rai1 finisce a distanza con il film 'Tutti i soldi del mondo' diretto da Ridley Scott che convince 2.668.000 telespettatori e l'11%. Va bene l'omaggio a Ezio Bosso: 'Che storia è la musica' porta a Rai3 1.534.000 telespettatori e il 6,16% di share. Testa a testa tra Rete 4 e La7 negli ascolti tv: 'Quarto Grado' convince 1.415.000 telespettatori (share 6,66%, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero segna picchi dell’8.02% di share e di 2.136.000 spettatori totali), 'Propaganda Live' fa 1.364.000 (share 6,28%). Su Rai2 'N.C.I.S. - Unità Anticrimine'' guadagna 1.562.000 telespettatori con uno share del 5,47% e a seguire 'The Rookie' scende a 1.319.000 telespettatori (share 4,96%).

Ascolti tv, Crozza porta il Nove al 5,25% davanti a Italia 1

Buono il ritorno di Maurizio Crozza dopo le repliche delle scorse settimane. 'Fratelli di Crozza Live' porta sul Nove 1.445.000 telespettatori con uno share del 5,27%). Finisce dietro Italia 1 con '22 minutes' che arriva a 1.423.000 telespettatori e uno share 5,2% ma è dietro anche il telefilm The Rookie di Rai2 (vedi i dati sopra). Complessivamente il Nove con Crozza è il sesto canale nazionale durante la messa in onda dello show di Maurizio Crozza. Su Tv8 'Il meglio di Italia's Got Talent' conquista con 627.000 telespettatori, share 2,38%.

Nell'access prime time gli ascolti tv vedono il solito confronto tra Rai1 con 'Soliti Ignoti - Il ritorno' (5.012.000 telespettatori e il 17,98% di share) e Canale 5 con 'Striscia la Notizia' (4.957.000 pari al 17,92%). Su La7 'Otto e mezzo' ha ottenuto 2.483.000 telespettatori e il 9,14% di share. Nel preserale 'L'Eredità per l'Italia - Weekend' su Rai1 è stata vista da 4.175.000 telespettatori pari a uno share del 21,62% e 'Avanti un altro!' su Canale 5 da 3.398.000 telespettatori con il 18,32%. Nel complesso le reti Mediaset hanno conquistato la prima serata, con 10.281.000 telespettatori e il 37,09% di share, la seconda serata con 5.846.000 e il 40,21%, e l'intera giornata con 4.016.000 telespettatori e il 34,1% di share.