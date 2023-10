Ascolti tv, Avanti Popolo non decolla

Ascolti tv, la Rai valuta la chiusura anticipata di Avanti Popolo durante le vacanze di Natale. Rumor

L'avventura di Nunzia De Girolamo ad Avanti Popolo potrebbe finire prima del tempo. Il nuovo programma di Rai3 ha esordito con 574.000 spettatori per il 3.6% di share. Nella seconda puntata ha puntato su un'ospite d'eccezione come Fabrizio Corona, che si diceva pronto a fare nuove rivelazioni sul caso scommesse, ma i risultati in termini di ascolti tv non sono stati eccezionali (742.000 spettatori per il 4.3%).

Nella terza puntata gli accessi sono letteralmente crollati a 432.000 spettatori per il 2.6% di share. Avanti Popolo è stato battuto perfino da Pechino Express su TV8, per non parlare di altri suo diretti concorrenti come Belve (5.8%) ed È Sempre Cartabianca (5%).

Numeri così bassi, secondo quanto riporta Dagospia, avrebbero fatto riflettere la Rai sul futuro di Avanti Popolo. Si ventila una chiusura anticipata in concomitanza con le vacanze di Natale (se le cifre rimarranno su questi livelli).

Il programma potrebbe quindi subire lo stesso destino di Che c'è di nuovo condotto da Iliaria D'Amico, prodotto da Fremantle come il people show di De Girolamo (e altrettanto costoso). Il programma condotto dalla compagna di Buffon avrebbe dovuto essere cancellato nel Natale del 2022 ma riuscì a ottenere una puntata finale il 12 gennaio 2023 che comunque raggiunse un misero 2.45% di share.

L'ultima speranza per Nunzia De Girolamo risiede nel fatto che la stagione di Belve si è conclusa questo martedì e che al suo posto arriverà Boomerissima, il programma di Alessia Marcuzzi, una concorrente sulla carta più abbordabile ma che comunque l'anno scorso ha incasso un buon risultato in termini di ascolti tv (6,5% di share all'esordio).