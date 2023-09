Ascolti tv, Balivo ancora doppiata. Il ritorno in Rai un flop? No, disastro

Ascolti tv ieri 13 settembre 2023 del pomeriggio: Caterina Balivo non riesce a convincere i telespettatori

Il ritorno in Rai di Caterina Balivo non è stato dei migliori. La showgirl ha esordito lunedì con il nuovo programma La Volta Buona ma gli ascolti tv non l'hanno premiata. Il format su moda e costume infatti ottiene ieri 1.363.000 spettatori con l’11.8% di share nella presentazione di 20 minuti e 1.275.000 spettatori con il 13.2% durante la trasmissione.

La Volta Buona però è stata nuovamente doppiata da Terra Amara, che raggiunge infatti 2.769.000 spettatori con il 24.1% di share. In molti si lamentano del fatto che non è molto chiaro l'obiettivo del format e c'è anche chi le preferisce ancora Oggi è un Altro Giorno con Serena Bortone che prima occupava il suo posto in palinsesto.

La stessa Balivo infatti non è riuscito a chiarirlo durante la sua introduzione nella prima puntata: "Mi sono presa del tempo prima di accettare questa proposta della Rai, l’ho fatto perché ho capito che qui vogliamo raccontare tutte le volte in cui la vita vi ha sorpreso e meravigliato, magari proprio quando stavate pensando che fosse finita. Lo farò insieme a una squadra che non amo ancora – non so se nemmeno loro amino me – ma ci proveremo insieme"