Per Balivo non solo tv: Caterina anche "influencer" del lusso

Caterina Balivo, passione moda: dagli abiti alle cinture purché siano di lusso

Caterina Balivo, oltre ad essere conduttrice di programmi di successo – sia in prima serata che nelle fasce pomeridiane – si sta imponendo sempre più come icona di stile, rispolverando così la verve di modella, professione a cui si è dedicata in giovane età. In molti apprezzano i suoi outfit eleganti da cui traspare un gran classe e un indubbio gusto. I suoi consigli di bellezza però non si esauriscono solo con gli abiti. Come riporta nella sezione intrattenimento il sito Proiezioni di borsa, in realtà sono gli accessori il suo forte.

Al Festival del Cinema di Venezia appena concluso, Balivo ha messo in mostra una borsa in pelle marrone che quest’autunno conquisterà gli appassionati. Mentre rientrava dalle vacanze ha postato una foto in cui imbraccia l’iconica mini borsa shopping Diana della Maison Gucci del costo di 3.000 euro.

Nella collezione Valentino, la cintura Reversible Vlogo con perle 20 mm ha un costo di 520 euro. Si trova nei colori nero e crema e con il logo più ampio o più piccolo. Le cinture con il logo più ampio costano 620 euro. La versione in materiale lucido 40 mm costa leggermente meno, il prezzo è di 480 euro. Esistono anche modelli in canvas con cui risparmiare, prezzo 450 euro. Il logo metallizzato invece fa schizzare in alto i prezzi fino a toccare la cifra di 1.000 euro. Il costo, secondo il catalogo Valentino, è di 980 euro.

Insomma, il messaggio che trasmette la conduttrice suggerisce che un vestito che costa poco è in grado di acquisire charme con gli accessori giusti. Al contrario, avere un outfit costoso senza gli accessori giusti equivale a rovinare completamente il look.