Ascolti TV, Ballando fa il botto e batte il Grande Fratello. Rete4 tiene

Ascolti TV sabato 9 dicembre, i risultati del Prime Time

Nella serata di ieri, sabato 9 dicembre 2023, su Rai1 Ballando Con Le Stelle, dalle 21.29 alle 01.12, ha conquistato 3.334.000 spettatori pari al 23.7% (Tutti in Pista a 3.815.000 e il 20.3%). Su Canale5 Grande Fratello, dalle 21.39 alle 01.29, ha raccolto davanti al video 2.362.000 spettatori con uno share del 17.9% (Night: 1.198.000 – 26.3%, Live: 665.000 – 17%). Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 794.000 spettatori con il 4.4% (798.000 spettatori con il 4.3% nel primo episodio, 791.000 spettatori con il 4.6% nel secondo episodio). Su Italia1 Bumblebee ha radunato 864.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta coinvolge 651.000 spettatori e il 4.1% (presentazione a 517.000 e il 2.7%). Su Rete4 …Continuavano a Chiamarlo Trinità totalizza un a.m. di 1.101.000 spettatori (6.6%). Su La7 In Altre Parole ha registrato 1.052.000 spettatori con il 5.8% (Buonanotte: 390.000 – 2.7%). Su Tv8 4 Ristoranti, dalle 20:23 alle 22:48, raccoglie 508.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Micheal Jackson – L’Uomo allo Specchio cattura l’attenzione di 346.000 spettatori con l’1.9%. Sul 20 Amici per la Morte arriva a 321.000 spettatori (1.8%). Su Rai4 L’Accerchiato ha raggiunto 351.000 spettatori (1.9%). Su Iris John Q ha raggiunto 385.000 spettatori (2.2%). Su RaiMovie Febbre da Cavallo diverte 210.000 spettatori (1.1%). Su RaiPremium Un Professore 2 in replica raccoglie 217.000 spettatori (1.2%). Su La5 Rosamunde Pilcher sigla 340.000 spettatori pari all’1.9%. su TopCrime Poirot è la scelta di 360.000 spettatori con il 2%.

Ascolti TV sabato 9 dicembre, l'Access Prime Time

Su Canale5 Striscia la Notizia registra 3.135.000 spettatori con il 16.8% (Striscia Tra Poco: 2.876.000 – 15.7%). Su Rai2 TG2 Post arriva a 649.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.249.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Chesarà… interessa 624.000 spettatori pari al 3.4%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 654.000 individui all’ascolto (3.6%) nella prima parte e 637.000 spettatori (3.4%) nella seconda parte. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 361.000 spettatori (2%).