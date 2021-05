Ascolti tv, Barbara D'Urso ancora flop: Mediaset chiude anche Domenica Live

La chiusura di Live-Non è la D'Urso per bassi ascolti era stata anticipata, tra le polemiche, da Dagospia. Ora è di nuovo la stessa testata, dopo le indiscrezioni di Davide Maggio, a parlare non di una chiusura stagionale, come più volte ripetuto dalle parti di Cologno Monzese, ma definitiva. Ma non solo: Barbara D'Urso sarebbe fuori anche dalla domenica pomeriggio, perché Domenica Live, tornato in onda con la versione allungata, sta ottenendo ascolti flop. Nulla si sa ancora su chi e cosa prenderà il suo posto.