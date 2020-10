Ascolti tv, Bignardi flop col ritorno dell'Assedio. L'inter vince solo negli ascolti

Ascolti tv, Inter vince su Canale 5. Battuto Ulisse di Alberto Angela

L'Inter vince. Sfortunamente per i tifosi nerazzurri, malgrado super Lukaku, non lo fa sul campo, dove rischia di perdere (2-2 e all'84° Hoffmann aveva portato in vantaggio il Borussia Moenchangladbach), ma negli ascolti tv. La sfida di Champions League porta 4.239.000 spettatori con il 16.5% di share su Canale 5. Battuta Rai1 dove Alberto Angela con Ulisse convince 3.246.000 spettatori e il 14.7% di share. Bisogna aggiungere che la partita dell'Inter è stata vista da altri 485.000 spettatori e l’1.9% su Sky Sport Uno.

Ascolti tv, Chi l'ha visto sul podio. Poi Le Iene

Il podio degli ascolti tv è di Chi l'ha visto che porta su Rai3 1.862.000 spettatori pari ad uno share dell’8.6% (la scorsa settimana il programma di Federica Sciarelli aveva fatto il 9,44% e 2 milioni). Segue Italia 1 con Le Iene (1.575.000 spettatori con il 9.2%), quindi Rai2 e Mare Fuori (1.459.000 spettatori, 6.5% di share).

Ascolti tv, Speciale Stasera Italia cresce. L’Assedio di Daria Bignardi flop

Su Rete4 Speciale Stasera Italia di Barbara Palombelli convince 1.026.000 spettatori con il 4.7% di share e cresce rispetto alla scorsa settimana (903.000 spettatori con il 4.2% di share). Su La7 Minority Report è stato visto da 486.000 spettatori con uno share del 2.3%. Su Tv8 Escobar -Il Fascino del Male arriva a 368.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove il ritorno de L’Assedio di Daria Bignardi fa l'1% di share con 236.000 spettatori con l’1%.