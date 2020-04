Ascolti tv, Il Commissario Montalbano domina il prime time. Report al 10%

Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte ha vinto la serata degli ascolti tv lunedì 20 aprile 2020, con Rai1 che ha conquistato 5.904.000 spettatori e il 21.3% di share. Secondo posto per Canale 5 con Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald che arriva a 3.444.000 spettatori pari al 14.3% di share. Ottimo Report che fa salire Rai3 a 2.863.000 spettatori con uno share del 9.9%. Ai piedi del podio degli ascolti tv Rete4 Quarta Repubblica a 1.636.000 spettatori con il 7.3% di share. A seguire su Italia 1 Un’Estate al Mare con 1.681.000 spettatori (6%), davanti a Rai2: Stasera Tutto è Possibile in replica convince 1.307.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su La7 Flightplan – Mistero in volo raggiunge 713.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Tv8 4 Ristoranti viene visto da 512.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Baby Animals – Il primo anno sulla terra a 297.000 spettatori con l’1.2%.

Ascolti tv, Otto e Mezzo porta La7 all'8%

L'access prime tv vede gli ascolti tv di Rai1 e Canale 5 vicini: la replica dei Soliti Ignoti arriva a 5.965.000 spettatori con il 19.6%, Striscia la Notizia intrattiene 5.826.000 spettatori con uno share del 19.1%. Tra i programmi di approfondimento su Rete4 Stasera Italia nella prima parte a 1.444.000 individui e nella seconda a 1.602.000 spettatori (5.2%), su La7 Otto e Mezzo conquista 2.474.000 spettatori (8.1%). Su Rai2 TG2 Post arriva a 1.162.000 spettatori con il 3.8%. Tra gli altri programmi di fascia, su Italia1 CSI prende 1.550.000 spettatori con il 5.2%, su Rai3 Non ho l’Età arriva a 993.000 spettatori con il 3.4% mentre la soap in replica Un Posto al Sole a 1.000.000 spettatori pari al 3.3%. Su Tv8 Guess My Age fa 740.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco prende 389.000 spettatori con l’1.3%.