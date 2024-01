Ascolti tv, Canale 5 stravince contro la serie di Rai 1. Boom di Quarto Grado

Ascolti tv, vola Quarto Grado vicino al 10% di share

Nella serata di ieri, venerdì 19 gennaio 2024, su Rai1 – dalle 21:41 alle 00:03 – la seconda puntata di Colpo di Luna ha conquistato 2.768.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale5 – dalle 20 alle 21:49 – la seconda semifinale di Supercoppa Italiana: Inter-Lazio ha incollato davanti al video 4.777.000 spettatori con uno share del 22.7% (primo tempo a 5.082.000 e il 24.8%, secondo tempo a 4.485.000 e il 20.8%) mentre Supercoppa Italiana Live, dalle 21:57 alle 22:47, ha raggiunto 1.558.000 individui con l’8.3%.

Su Rai2 The Rookie raccoglie 680.000 spettatori con il 3.9% (primo episodio in prima tv a 794.000 e il 3.9%, secondo episodio in prima tv a 716.000 e il 4.1%, terzo episodio in replica a 518.000 e il 3.9%). Su Italia1 Rambo 2 – La vendetta raccoglie 1.294.000 spettatori (7.3%).

Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.381.000 spettatori (9.8%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 874.000 spettatori e il 6.2%. Su Tv8 Cucine da Incubo ottiene 485.000 spettatori (3%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza sigla 460.000 spettatori con il 2.4%. Sul 20 Constantine arriva a 344.000 spettatori (1.9%).

Su Rai4 Kidnap segna 316.000 spettatori pari all’1.6%. Su Iris Il discorso del Re è scelto da 301.000 spettatori (1.6%). Su RaiMovie Una teenager alla Casa Bianca sigla 359.000 spettatori (1.8%). Su RaiPremium La Storia in replica raduna 149.000 spettatori (0.8%). Su La5 The Family Man arriva a 316.000 individui (1.8%). Su Real Time Il Forno delle Meraviglie fa sintonizzare 451.000 spettatori (2.3%).