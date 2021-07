Ascolti tv, Carlo Conti vola anche in replica. E Gentili vs Concita...

Ascolti tv: Carlo Conti vince (in replica) contro Ines dell’anima mia

La replica di 'Top Dieci' con Carlo Conti permette a Rai1 di vincere gli ascolti tv in prime time venerdì 30 luglio 2021 con 2.194.000 spettatori e il 15% di share. Al secondo posto, 'Ines dell'Anima Mia' su Canale 5, con 1.597.000 spettatori e il 10.7% di share. Sul podio sale 'Chicago P.D.' su Italia 1, con 1.227.000 spettatori e l'8.2% di share.

A seguire, tra gli altri ASCOLTI TV di prime time: 'Il Circolo degli Anelli' su Rai2 (906.000 spettatori, share 6.1%), 'La Grande Storia' su Rai3 (780.000 spettatori, share 4.9%), 'Terzo Indizio' su Rete4 (692.000 spettatori, share 4.6%), 'Un Povero Ricco' su La7 (572.000 spettatori, share 3.6%), 'Italia's Got Talent - Best Of' su Tv8 (314.000 spettatori, share 2%), 'I Migliori Fratelli di Crozza' sul Nove (259.000 spettatori, share 1.6%).

Ascolti tv, Stasera Italia News vs In Onda: i numeri di Veronica Gentili e del duo Concita De Gregorio-David Parenzo

In access prime time è equilibrata la sfida dell'informazione. Su Rete4 Stasera Italia News di Veronica Gentili viene visto da 916.000 spettatori (5.7%) nella prima parte e 996.000 (6%) nella seconda, mentre su La7 In Onda con Concita De Gregorio e David Parenzo arriva a 912.000 spettatori (5.5%).

TOKYO 2020: ASCOLTI TV DI RAI2 RETE OLIMPICA

Gli ascolti tv di Rai2 Rete olimpica con le singole dirette da Tokyo e le trasmissioni.

Atletica leggera netto (dalle 2.00 alle 6.08) - 17,3% 256 mila;

nuoto netto (dalle 3.43 alle 4.52) - 21,2% 236 mila;

scherma netto (dalle 4.30 alle 5.45) - 22% 237 mila;

tiro con l'arco olimpico femminile (dalle 6.08 alle 6.24) - 16,7% 297 mila;

pugilato olimpico femminile (dalle 6.25 alle 6.39) - 16,2% 350 mila;

ippica olimpica (dalle 6.39 alle 6.48) - 14,4% 365 mila;

bicicross bmx olimpico (dalle 6.48 alle 7.01) - 16% 450 mila;

canoa olimpica (dalle 7.04 alle 7.59) - 15,9% 690 mila;

ginnastica artistica olimpica femminile (dalle 7.59 alle 8.24) - 18,4% 952 mila;

tiro con l'arco netto (dalle 8.48 alle 9.14) - 23,1% 1 milione 173 mila;

judo olimpico (dalle 9.15 alle 9.29) - 22,6% 1 milione 90 mila;

beach volley olimpico (dalle 9.40 alle 10.47) - 22,8% 1 milione 141 mila;

Tgsport olimpico (dalle 10.47 alle 10.51) - 22,7% 1 milione 201 mila;

beach volley olimpico (dalle 11.08 alle 11.50) - 18% 1 milione 168 mila.

atletica leggera netto (dalle 11.58 alle 12.54) - 21% 2 milioni 70 mila;

nuoto netto (dalle 12.14 alle 12.48) - 22,1% 2 milioni 263 mila;

atletica leggera netto (dalle 13.32 alle 14.43) - 21% 2 milioni 788 mila; nuoto netto (dalle 13.32 alle 14.24) - 20,9% 2 milioni 893 mila;

pallavolo olimpica Italia - Iran (dalle 14.55 alle 16.33) - 18,9% 1 milione 975 mila;

Record oltre l'impossibile (dalle 16.41 alle 17.19) - 11,2% 995 mila;

Tokio best of (dalle 17.20 alle 18.00) - 11,1% 971 mila;

Tokio best of (dalle 18.36 alle 20.00) - 8,3% 949 mila;

Tokio best of (dalle 20.04 alle 20.28) - 6,9% 1 milione 33 mila;

Record oltre l'impossibile (dalle 23.58 alle 00.33) - 7% 534 mila;

Go tokio 2020 (alle 00.31 alle 1.55) - 8,1% 340 mila.