Ascolti tv, Carosone e l'Isola dei Famosi 2021 affondano Formigli e Del Debbio

Ascolti tv, Carosello Carosone davanti all'Isola dei Fanmosi 2021

Carosello Carosone vince gli ascolti tv in prime time di giovedì 18 marzo 2021: la fiction di Rai1 conquista 5.518.000 spettatori con il 22.9%. Su Canale 5 la seconda puntata di L’Isola dei Famosi 2021 piace a 3.047.000 spettatori con il 17.9% di share in una puntata piena di colpi di scena (dalle scintille Akash vs Zorzi, alla nuova divertente gaffe di Ilary Blasi). Sul podio dell'Auditel sale Italia 1 con Giustizia Privata che guadagna 1.513.000 spettatori (6.2%).

Ascolti tv, Milan-Manchester e l'Europa League mandano in gol TV8

Bene TV8 che vola grazie ai gol di Europa League (con il Milan eliminato dal Manchester United grazie alla rete gioiello di Pogba che ha beffato Donnarumma): 1.488.000 spettatori con il 5.6%. Chiude la top 5, Rai3 con The Wife – Vivere nell’ombra che segna 1.112.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%.

Ascolti tv, Del Debbio e Formigli in calo

In calo i talk show del giovedì sera. Su Rete 4 Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio che viene scelto da 894.000 spettatori con il 4.8% di share (in calo sulla scorsa settimana: 1.196.000 spettatori con il 6.2% di share). Poi La7: Piazza Pulita di Corrado Formigli informa 823.000 spettatori con uno share del 4.3% (sette giorni fa: 1.154.000 spettatori con uno share del 6.1%).

Ascolti tv, Anni 20 di Francesca Parisella sotto al 2%

Male Rai2: Anni 20 di Francesca Parisella è stato visto da 415.000 spettatori con l’1.7% di share, anche se registra in lieve crescita rispetto alla prima puntata 394.000 spettatori pari all’1.6% di share. Sul Nove Cambio Moglie piace a 400.000 spettatori con l’1.7%, nel primo episodio inedito, e 290.000 spettatori con l’1.7%, nel secondo episodio.

Ascolti tv, Gruber al 7,8%. Palombelli sotto al 5%. Bollani-Cenni super su Rai3

In access prime time Lilli Gruber vince la sfida dell'informazione, ma non raggiunge l'8%: Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.179.000 spettatori (7.8%). Su Rete4 Stasera Italia di Barbara Palombelli è stato visto da 1.266.000 telespettatori (4.6%), nella prima parte, e 1.084.000 spettatori (3.8%), nella seconda parte. Bene Rai3 con Via dei Matti numero 0 di Stefano Bollani e Valentina Cenni che piace a 1.790.000 spettatori con il 6.6%.

Ascolti tv, Tg2 di Sangiuliano e Tg La7 di Enrico Mentana in calo

Tra i telegiornali alle 20, il Tg1 di Giuseppe Carboni viaggia sopra i 6 milioni e vince la sfida contro il Tg5 di Clemente Mimun (6.165.000 e il 24% contro 4.870.000 e il 18.7%). Giù il Tg La7 di Enrico Mentana (1.370.000, 5.3%) e il Tg2 di Gennaro Sangiuliano (1.472.000, 5.4%) alle 20,30. Bene il Tg3 delle 19 (2.742.000, 13.5%).