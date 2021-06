Ascolti tv: Chi l’ha visto vola sopra il 13%. La Gruber crolla sotto il 6%

La fiction in replica su Rai1 Rino Gaetano – Ma il Cielo è Sempre più Blu vince gli ascolti tv della prima serata di mercoledì 2 giugno: ha appassionato 3.136.000 spettatori pari al 16.5%. Su Canale 5 la prima tv di Bentornato Presidente ha raccolto davanti al video 1.949.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 l’incontro benefico La Partita ha interessato 502.000 spettatori pari al 2.5% di share. Su Italia 1 Batman vs Superman: Dawn of Justice ha intrattenuto 944.000 spettatori (5.1%).

Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 2.610.000 spettatori pari ad uno share del 13.4% (presentazione di 10 minuti: 1.661.000 – 7.2%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 838.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 Roma Città Aperta ha ottenuto 554.000 spettatori con il 2.7% ( Atlantide – Speciale 2 Giugno: Nascita di una Repubblica ha registrato 300.000 spettatori con uno share del 2.5%). Su Tv8 la replica di Name That Tune segna 466.000 spettatori con il 2.3%.

Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 323.000 spettatori con l’1.5%. Sul 20 l’amichevole di Calcio Inghilterra-Austria ha raccolto 272.000 spettatori e l’1.2%. Su Rai4 Blood Money – A Qualsiasi Costo registra 551.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai5 Concerto Anniversario Costituzione raccoglie 206.000 spettatori e lo 0.9%. Su Iris Nella Valle di Elah ha ottenuto 617.000 spettatori con il 2.9%. Su Real Time Abito da Sposa Cercasi – Puglia ha ottenuto 261.000 spettatori con l’1.1%. Su Giallo Unfrogettable ha raccolto 387.000 spettatori (1.7%), nel primo episodio, e 434.000 spettatori (2.1%), nel secondo episodio.

Ascolti tv access prime time di mercoledì 2 giugno

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 4.569.000 spettatori con il 20.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.224.000 spettatori con uno share del 14.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.046.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia1 CSI ha registrato 963.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 1.090.000 spettatori con il 5.5%. Un Posto al Sole raccoglie 1.632.000 spettatori con il 7.4%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.066.000 individui all’ascolto (5.2%), nella prima parte, e 1.005.000 spettatori (4.4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.254.000 spettatori (5.8%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 342.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 409.000 spettatori con l’1.9%.

Ascolti tv preserale di mercoledì 2 giugno

Su Rai1 2 Giugno Festa della Repubblica ha ottenuto un ascolto medio di 2.248.000 spettatori (15.4%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.318.000 spettatori (10.7%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.454.000 spettatori (16.4%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 707.000 spettatori (5%), NCIS Los Angeles segna 1.021.000 spettatori (5.7%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 530.000 spettatori con il 3.8%. CSI ha ottenuto 510.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.533.000 spettatori con il 15.5%. Blob segna 994.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 804.000 individui all’ascolto (4.5%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 124.000 spettatori (share dell’1%), nel primo episodio, e 156.000 spettatori (share dell’1%), nel secondo episodio. Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 398.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti tv seconda serata di mercoledì 2 giugno

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 747.000 spettatori con il 10.5% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 598.000 spettatori pari ad uno share del %6,2. Su Rai2 Restart segna 169.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 740.000 spettatori con il 9.5%. Su Italia1 Capitan Harlock è visto da 323.000 spettatori (6.6%). Su Rete 4 Confessione Reporter è stato scelto da 171.000 spettatori con il 3.5% di share.