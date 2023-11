Ascolti tv, Ciao Darwin-The Voice Kids: guerre stellari. Crozza super e...

Ascolti tv, Ciao Darwin-The Voice Kids mettono la quinta

Antonella Clerici vs Paolo Bonolis, la sfida degli ascolti tv nel prime time di venerdì 24 novembre 2023, parte col botto. Su Rai1 la seconda edizione di The Voice Kids, in onda dalle 21:36 alle 00:04, ha debuttato con 3.944.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Canale5 il ritorno di Ciao Darwin, dalle 21:35 alle 00:41, è piaciuto a 3.987.000 spettatori con uno share del 25%.

Ascolti tv, Quarto Grado sul podio. Fratelli di Crozza vs Propaganda Live: i dati Auditel

Terzo gradino del podio per Rete4 con Quarto Grado che viene seguito da 1.224.000 spettatori (7.8%). Bene il Nove con Fratelli di Crozza che viene visto da 1.313.000 spettatori con il 6.4%. La7 e Propaganda Live raggiungono 889.000 spettatori e il 6%.

Tra gli altri programmi del prime time: Rai2 The Rookie fa 528.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 Battleship è scelto da 672.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 In guardia! arriva a 445.000 spettatori pari al 2.2%. Su Tv8 4 Ristoranti di Alessandro Borghese piace a 269.000 spettatori (1.5%). Sul 20 The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo arriva a 431.000 spettatori pari al 2.2%. Su Rai4 Ip Man 4 ottiene 246.000 spettatori (1.2%). Su Iris Il pianista raggiunge 236.000 spettatori (1.4%). Su RaiPremium la replica di Lea – I Nostri Figli raduna 225.000 spettatori con l’1.1%. Su RealTime Bake Off – Dolci in Forno segna 462.000 spettatori (2.4%).