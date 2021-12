Ascolti tv boom per Fazio nel 2021, la puntata con Lady Gaga record di Rai 3

Che tempo che fa, Fabio Fazio chiude con successo la prima parte della stagione 2021-2022 grazie a ospiti internazionali e ascolti record

Che tempo che fa chiude la prima parte di stagione con quasi 1 punto di share in più rispetto all'anno scorso, con una media complessiva di 2 milioni e 650 mila spettatori e l'11,13% di share, superando di oltre 4 punti di share il prime time medio di rete. La puntata con ospite Lady Gaga è l'appuntamento televisivo più visto su Rai3 di questa stagione.

Con la puntata di ieri dagli ottimi ascolti, 10,4% di share e quasi 2.5 milioni di spettatori (2.448.103), confermandosi programma più commentato della serata con 267mila interazioni social - Che Tempo che fa - si legge in una nota - chiude con grande successo la prima parte di stagione 2021-2022.

Dal suo debutto il 3 ottobre 2021 a oggi, per un totale di 12 puntate, il programma cresce di quasi 1 punto di share in più rispetto alla media delle corrispondenti puntate del 2020 (+0,82%) registrando una media d'ascolto di 2 milioni e 650mila spettatori pari a uno share medio dell'11,13%. Con il programma di Fabio Fazio il prime time domenicale di Rai3 (20.30-22:29) supera di oltre 4 punti di share la propria media settimanale in prime time in questa stagione (6,41% vs 10,53%), dati che contribuiscono a fare di Rai3 la terza rete in questa fascia oraria.

Lady Gaga da Fazio è l'appuntamento più visto della stagione su Rai 3

Inoltre, Che tempo che fa con la puntata del 14 novembre 2021 che ha visto ospite in esclusiva tv Lady Gaga è stato l'appuntamento televisivo più visto su Rai3 di questa stagione per numero di telespettatori, ben 3 milioni e 610 mila, pari a uno share del 14,50%, con picchi di quasi 4 milioni e 600mila e un picco di share di oltre il 18%, oltre al record di interazioni social, 584.000.

Il programma conferma in questa prima parte di stagione il suo grande prestigio internazionale ospitando la prima intervista televisiva di Patrick Zaki e nomi come Lady Gaga, Quentin Tarantino, Christine Lagarde, Brian May, Javier Bardem, Zlatan Ibrahimovic, Ed Sheeran, Anthony S. Fauci, Pedro Almodovar, Penelope Cruz.