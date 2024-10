Ascolti tv, De Martino torna e non ce n'è per nessuno: Amadeus sprofonda (e Casa a Prima Vista vince di nuovo il derby su Warner Bros Discovery)

Ascolti tv, Affari Tuoi di Stefano De Martino detta legge in access prime time

L'access prime ha un padrone assoluto: Affari Tuoi di Stefano De Martino. Il game show di Rai1 dopo il giovedì di pausa (per Italia-Belgio di Nations League), torna in onda venerdì 11 ottobre 2024 e detta legge con 5.155.000 spettatori e il 26.4%. Vittoria come sempre nettissima sulla concorrenza. Striscia la Notizia? Il tg satirico di Antonio Ricci in onda su Canale 5 viene visto da 2.599.000 spettatori con il 13.3% (il giorno prima: 2.880.000 spettatori con il 13%).

Ascolti tv Amadeus ripiomba sotto il 3% con Chissà chi è sul Nove

Sul Nove Chissà chi di Amadeus segna un calo rispetto ai dati Auditel di giovedì e perde quota 3% di share: 512.000 spettatori (toccando un massimo a quota 847.000) con il 2.6% ieri, mentre 24 ore prima aveva convinto 750.000 spettatori con il 3.4% di share negli ascolti tv (e un picco molto importante tra l'altro). Trend in calo anche rispetto a mercoledì 9 ottobre quando sul canale Warner Bros Discovery si erano collegati 634.000 spettatori (3.1%).

Ascolti tv, Lilli Gruber e Paolo Del Debbio: i dati Auditel di venerdì 11 ottobre 2024

Fronte talk show dell'access prime time con La7 che come sempre fa la parte del leone: Otto e Mezzo di Lilli Gruber viene visto da 1.664.000 spettatori (8.5%) mentre 4 di Sera di Paolo Del Debbio porta in dote a Rete 4 981.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 941.000 spettatori e il 4.8%. Su Rai2 TG2 Post guadagna 481.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti tv, Casa a Prima Vista boom senza fine su Real Time

Tra gli altri programmi della fascia su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 1.430.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre guadagna da 1.005.000 spettatori (5.2%), mentre Un Posto al Sole tocca quota 1.414.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 100% Italia di Nicola Savino convince 393.000 spettatori (2%).

Da segnalare il solito risultato eccellente in casa Warner Bros Discovery del canale RealTime: Casa a Prima Vista viene scelto da 852.000 spettatori (4.4%).