Ascolti tv domenica: Fazio doppia Giletti, Veronica Gentili non arriva al 4%

Prima serata

Ieri, domenica 29 novembre, su Rai1 in prima visione la terza puntata di Vite in Fuga ha ottenuto il 18%, vincendo gli ascolti della prima serata. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto il 12.9%, mentre su Rai2 NCIS Los Angeles il 4.7% e NCIS New Orleans il 4.6%.

Su Italia1 World War Z ha intrattenuto il 6.2% degli spettatori, mentre su Rai3 Che Tempo Che Fa ha raccolto il 10.5%, invece Che Tempo Che Fa – Il Tavolo il 7.6%. Su Rete4 Johnny Stecchino è stato visto dal 3.6% di spettatori. Su La7 Non è L’Arena ha interessato il 5.3%, nella prima parte, e il 7%, nella seconda parte. Su Tv8 I Delitti del BarLume – Donne con le Palle ha raccolto il 2.2%, mentre sul Nove Stevanin – Non ricordo di averle uccise il 1.4%. Sul 20 Programmato per Uccidere ha interessato il 2.2%. Su La5 Un Misterioso Babbo Natale il 2.3%.

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti ha raccolto il 17.8% di share, su Canale 5 Paperissima Sprint il 12.9%, e su Italia1 CSI ha raggiunto il 4.1%. Su Rete 4 Veronica Gentili con Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.075.000 spettatori con il 3.9%, nella prima parte, e 1.020.000 spettatori con il 3.6%, nella seconda. Su Tv8 4 Ristoranti ha interessato il 2.6% del pubblico e sul Nove Little Big Italy l’1.7%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio del 17.6% mentre L’Eredità del 21.7%. Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – I Protagonisti segna l’11.6%, mentre Caduta Libera il 14.4%. Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato il 4.4% nella prima parte, e il 4.9%, nella seconda. Hawaii Five O il 3.7%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato il 3.2% degli spettatori. CSI NY ha totalizzato il 2.7%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore il 2.9%. Su Rai3 l’informazione della TGR il 14.2% dei telespettatori. Su La7 Body of Proof si è fermato allo 0.4%. Su TV8 – dalle 17.49 alle 20.13 – il Gran Premio di Formula 1 in differita ha ottenuto il 6.7%.