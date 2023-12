Ascolti tv, effetto Sanremo per il Tg1 che schizza oltre il 30% di share

Ascolti tv ieri 3 dicembre 2023: tra i big a Sanremo 2024 ci sarà anche il ritorno de Il Volo

Il Tg1 può festeggiare un risultato incredibile grazie ad Amadeus, che nell'edizione delle 13.30 ha annunciato i nomi dei 27 big che saranno in gara a Sanremo 2024. Il Tg1 quindi raggiunge la cifra di 4.259.000 di spettatori per il 30.3% di share. Il sabato, nello stesso orario, il notiziario di Rai1 aveva ottenuto 3.761.000 per il 25.2% di share.

Nei giorni scorsi Amadeus aveva anche ufficiliazzato i suoi co-conduttori per questa edizione: Teresa Mannino, Lorella Cuccarini, Giorgia e per la serata finale Fiorello. Di seguito la lista completa dei cantanti che calcheranno il palo dell'Ariston a febbraio: