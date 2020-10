Ascolti tv, Fabio Fazio vola a 2,3 milioni. Giletti sfiora il 6% su La7

Ascolti tv, L’Allieva 3 vince. Fabio Fazio vola a 2,3 milioni. Giletti sfiora il 6% su La7

L’Allieva 3 ha vinto la serata degli ascolti tv con 4.473.000 spettatori e il 20.5% di share. Vola Rai3 con Fabio Fazio al secondo posto: Che Tempo che Fa ha conquistato 2.378.000 spettatori pari ad uno share del 9.7%. Numeri in crescita anche sull'ottimo debutto di sette giorni fa, quando il programma partì con 2.280.000 spettatori (9.2%). Sul podio Canale 5 Live – Non è la D’Urso con 1.953.000 spettatori e il 13.1% di share.

Su La7 Non è l’Arena di Massimo Giletti fa il 5.3% con 1.309.000 spettatori nella prima parte e il 5.8% con 922.000 spettatori nella seconda (la prima puntata della scorsa settimana si era fermata a 908.000 spettatori con il 5%). Tra gli altri programmi tv, bene Italia 1 con Il Libro della Giungla (1.453.000 spettatori, 6.6% di share), davanti a Rai2 con NCIS Los Angeles (1.281.000 spettatori con il 5.1%) e NCIS New Orleans (1.071.000 spettatori e il 4.5%). Su Rete4 Unstoppable – Fuori controllo è stato visto da 928.000 spettatori con il 4.2% di share. Su Tv8 Masterchef Italia prende 547.000 spettatori (2.8%) mentre sul Nove Gang Latine a Milano arriva all’1.5% con 354.000 spettatori.

Ascolti tv, La Domenica Sportiva batte Pressing Serie A e Uno Mattina in Famiglia supera il 22%

Da segnalare in seconda serata, Rai2 che stravince il derby dei programmi sportivi con Italia 1: La Domenica Sportiva fa 1.046.000 spettatori (6.7%) mentre Pressing Serie A convince 490.000 ascoltatori con il 6% di share. Nel daytime mattina molto bene Uno Mattina in Famiglia con Monica Setta e Tiberio Timperi che fa il 16.1% nella prima parte (559.000 spettatori) e sale al 22,4% (1.504.000 spettatori) nella seconda. In access prime time vince Rai1 con i Soliti Ignoti (4.422.000 spettatori, 17.5%) davanti a Paperissima Sprint (3.136.000 spettatori, 12.4%).