Ascolti tv, Fazio fa volare Rai3. Giletti parte piano su La7. I dati Auditel

Ascolti tv, Fazio fa volare Rai3 con Che tempo che fa

Serata di grandi debutti nel prime time di domenica 27 settembre 2020. C'era grande attesa per il ritorno di Fabio Fazio su Rai3. E i numeri degli ascolti tv premiano Che Tempo Che Fa: il talk show ha conquistato 2.280.000 spettatori con il 9.2% (mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo è arrivato a 1.246.000 spettatori con il 7.2%. Numeri importanti, che mostrano quanto sia forte lo zoccolo duro che segue il programma.

Ascolti tv, Non è l'Arena di Giletti parte piano su LA7

Meno buoni i numeri della prima stagionale di Massimo Giletti. Non è L’Arena ha raggiunto 908.000 spettatori con il 5%. Il programma di approdondimento e inchiesta by La7 perde un punto di share rispetto al debutto dell’anno scorso, mentre nelle ultime puntate di fine maggio-inizio giugno aveva uno share tra il 7 e l'8% con 1,2-1,5 milioni di persone che lo avevano seguito.

Ascolti tv, L'Allieva 3 vince su Rai1. Live – Non è la D’Urso sfiora i 2 milioni su Canale 5

Il prime time comunque viene vinto da Rai1. La prima puntata de L’Allieva 3 ha conquistato 4.334.000 spettatori con il 19.5% di share (primo episodio 4.704.000 – 19%, secondo episodio: 3.930.000 – 20.1%). Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso sfiora i due milioni (1.973.000 spettatori) con il 12.6% di share.

ASCOLTI TV, ROMA-JUVENTUS AL 9,5%

Tra gli altri programmi, su Rai2 NCIS Los Angeles arriva a 1.143.000 spettatori (4.5%) mentre NCIS New Orleans scende a 1.022.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Independence Day: Rigenerazione piace a 1.439.000 spettatori con il 6.4% di share. Su Rete4 La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones è stato visto da 788.000 spettatori con il 3.7% di share. Su Tv8 Masterchef ha convinto 478.000 spettatori con il 2.4% di share. Sul Nove Avamposti – Dispacci dal Confine chiude la classifica con 305.000 spettatori (1.2%). Da segnalre Roma-Juventus, che ha visto zoppicare i bianconeri guidati dal Maestro Pirlo (salvati da Cristiano Ronaldo), ma ha regalato ai canali Sky Sport il 9,5%.

Ascolti tv, Domenica In al 15,9%. Uno Mattina in Famiglia vola al 22,4%

Nel pomeriggio Domenica In con Mara Venier ha fatto il 15,9% su Rai1, poi Da noi a ruota libera al 14,5%, mentre Domenica Live su Canale 5 arriva al 12%. Nel daytime mattina vola come sempre Uno Mattina in Famiglia: il programma di Rai1 condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi fa il 16.1% nella prima parte (559.000 spettatori) e vola al 22,4% nella seconda (1.504.000). Nel preserale Reazione a catena su Rai1 al 20%, mentre Caduta libera su Canale 5 si ferma al 13,3%.