Ascolti tv, Fazio vola sull'8% e stacca Gentili ferma al 3.8%

Ascolti tv del 17 ottobre, vince la serata la fiction Cuori quasi al 20%

Nella serata di ieri, domenica 17 ottobre 2021, vince gli ascolti tv l’esordio della fiction Cuori con 4.123.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Canale 5 una nuova puntata di Scherzi a Parte ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.664.000 spettatori pari al 14.6% di share (Scherzi a Parte Nip dalle 21.19 alle 21.32: 2.741.000 – 11.5%). Su Rai2 NCIS Los Angeles in prima tv assoluta ha raccolto 1.049.000 spettatori (4.4%). NCIS News Orleans 922.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 Skyscraper ha intrattenuto 1.001.000 spettatori con il 4.6% di share. Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha interessato 2.388.000 spettatori (10.1%) e 1.455.000 spettatori (7.6%), nel segmento Che Tempo Che Fa – Il Tavolo in onda dalle 22.14 alle 23.38. Su Rete4 Controcorrente Prima Serata ha intrattenuto 691.000 spettatori con il 3.8% di share. Su La7 Atlantide ha interessato 421.000 spettatori con il 2.6%. Su Tv8 Masterchef Italia 10 ha raccolto 489.000 spettatori con il 2.8% di share. Sul Nove Rocky è stato visto da 262.000 spettatori (1.3%). Su Rai Premium Ballando…Tutti in Pista raccoglie 158.000 spettatori (0.7%) mentre Ballando con le Stelle segna 195.000 spettatori (1.5%).

Ascolti tv, vince l'access prime time Soliti Ignoti al 19.7%. Controcorrente sul 4% batte In Onda (3.6%)

E' Soliti Ignoti – Il Ritorno su Rai 1 in testa agli ascolti tv dell'access prime time, con 4.660.000 spettatori e il 19.7%. Su Canale 5 la nuova edizione di Paperissima Sprint ha raccolto davanti al video 3.001.000 spettatori con il 12.6%. Su Italia1 NCIS intrattiene 1.148.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Controcorrente segna 1.030.000 spettatori (4.4%), nella prima parte, e 908.000 spettatori (3.8%), nella seconda parte. Su La7 In Onda segna 847.000 spettatori e il 3.6%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 434.000 spettatori pari all’1.8% di share.