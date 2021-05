Ascolti tv: Scanzi e Travaglio sotto al 2%, Gruber vince ma in calo

Ascolti tv di giovedì 13 maggio, prima serata: vince Montalbano, boom Sciarelli

In una serata caratterizzata dal turno infrasettimanale della serie A, il programma più seguito sulle reti generaliste in prima serata è stato 'Il Commissario Montalbano' in replica su Rai1, con 3.770.000 spettatori e il 17%. Al secondo posto, ottimo risultato per 'Chi l'ha visto?' su Rai3, con 2.951.000 spettatori e il 13.6% di share. Terzo posto per 'Poveri ma Ricchissimi' su Canale 5, con 1.786.000 spettatori e l'8.1% di share.

Ascolti tv: Scanzi e Travaglio sotto al 2%. Zona Bianca al 3,3%

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'John Wick 2' su Italia 1 (1.439.000 spettatori, share 6.7%), 'After' su Rai2 (1.132.000 spettatori, share 4.7%), 'Name That Tune' su Tv8 (716.000 spettatori, share 3.3%), 'Zona Bianca' su Rete4 (650.000 spettatori, share 3.3%), 'Atlantide' su La7 (483.000 spettatori, share 3.6%), 'Accordi & Disaccordi' sul Nove (444.000 spettatori, share 1.8%).

Complessivamente le reti generalista Rai hanno prevalso sulle generaliste Mediaset sia in prima serata (con 7.965.000 e il 31,2% di share contro 5.013.000 e il 19,7% di share) che nelle 24 ore (con 3.158.000 spettatori e il 31,3% di share contro 2.346.000 e il 23,3% di share)

Ascolti tv di giovedì 13 maggio Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 4.562.000 spettatori con il 17.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.305.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 926.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.111.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 1.044.000 spettatori con il 4.5%. Un Posto al Sole raccoglie 1.728.000 spettatori con il 6.8%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.149.000 individui all’ascolto (4.7%), nella prima parte, e 1.004.000 spettatori (3.9%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.523.000 spettatori (6%).

Ascolti tv di giovedì 13 maggio preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.810.000 spettatori (19.8%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.171.000 spettatori (23.1%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.163.000 spettatori (15.9%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.200.000 spettatori (18.4%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 620.000 spettatori (3.8%), NCIS Los Angeles segna 1.032.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.533.000 spettatori con il 13.2%. Blob segna 1.012.000 spettatori con il 4.7%.