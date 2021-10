Ascolti tv, Formigli sorpassa Del Debbio. Ilary Blasi ancora flop

Ascolti tv giovedì 30 settembre

Ascolti tv ieri sera, vittoria di Rai1 nel prime time con la fiction Fino all’ultimo battito che ha ottenuto 3.620.000 telespettatori e uno share del 18,8%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con la terza puntata dello show Star in the Star visto da 1.880.000 telespettatori (share 10,59%). Terzo posto per La7 che con PiazzaPulita ha realizzato 1.042.000 telespettatori e uno share del 6,62%.

A seguire, su Rai 2 il film Con Air è stato seguito da 946.000 telespettatori (share del 4,6%) mentre su Italia1 Chicago Med è stato visto da 940.000 telespettatori (share del 4,84%). Su Tv8 la partita di Europa League, disputata tra la Lazio e Lokomotiv Mosca, è stata vista da 855.000 telespettatori (share del 3,9%).

Su Retequattro Dritto e Rovescio ha ottenuto 853.000 telespettatori (share del 5,59%) mentre su Rai3 la seconda puntata di Lui è peggio di me ha totalizzato 803.000 telespettatori e uno share del 3,8%. Chiude gli ascolti del prime time Nove con il debutto di Il contadino cerca moglie che è stata visto da 488.000 telespettatori (share del 2,3%). Nella fascia preserale su Rai1 L’Eredità è stata vista da 3.757.000 arrivando a uno share del 21,8% mentre su Canale 5 Caduta libera ha interessato 2.981.000 telespettatori e uno share del 17,85%.

Ascolti tv access prime time

Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini Soliti Ignoti – Il ritorno ha ottenuto 4.553.000 telespettatori e uno share del 19,6% superando la concorrenza di Canale 5 che con Striscia la notizia ha totalizzato 3.681.000 telespettatori e uno share 15,85%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 825.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.154.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.075.000 spettatori (4.9%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.531.000 spettatori (6.6%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 882.000 individui all’ascolto (3.9%), nella prima parte, e 865.000 spettatori (3.7%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.540.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 lo studio di Uefa Europa League ha ottenuto 303.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove la nuova edizione di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 414.000 spettatori con l’1.8%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti raccoglie 363.000 spettatori con l’1.6%.

Nel complesso, le reti Rai hanno ottenuto in prima serata 7.646.000 telespettatori e uno share del 33,7%, in seconda serata 2.986.000 (30% di share) e nell'intera giornata 3.169.000 telespettatori e il 35,1% di share.