Ascolti tv, Fuori dal Coro vola. Giordano debutta meglio della Berlinguer

Ascolti tv ieri 6 settembre 2023: il film di Rai1 è il programma più visto con 2.1 milioni di spettatori per il 13,2% di share

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti tv di ieri sera con Sister Act 2 – Più Svitata Che Mai, che ha divertito 2.127.000 spettatori pari al 13.2% di share. Poco dietro la partita Germania-Italia per gli Europei 2023 di pallavolo maschile su Rai2 con 1.867.000 spettatori con l’11.8% di share.

Ascolti tv, Mario Giordano sfiora il 10%. Rete 4 parte in quinta con i talk dopo il 9,6% di Bianca Berlinguer

Medaglia di bronzo per Mario Giordano con la prima puntata stagionale di Fuori dal Coro su Rete 4, che ha interessato 1.249.000 spettatori con il 9.9% di share. Un esordio super per il talk show politico del mercoledì sera di Mediaset, che quasi 'abbatte' il muro del 10%. Piersilvio Berlusconi e il Biscione festeggiano un inizio col botto: se Bianca Berlinguer con 'E’ Sempre Cartabianca' era partita a razzo martedì sera (1.208.000 spettatori e il 9.62% di share), Fuori dal Coro ha un debutto stagionale in termini assoluti persino (leggermente) migliore. Ovviamente nessun confronto diretto, essendo Mario Giordano e Bianca Berlinguer da quest'anno nella stessa "squadra".

Per quanto rigurda gli ascolti tv ieri 6 settembre 2023 per le altre reti: Speciale Petrolio su Rai3 con 698.000 spettatori (4.8%), Beyond Paradise su Canale 5 con 1.218.000 spettatori (8.2%). Radionorba Cornetto Battiti Live – Compilation su Italia 1 con 1.075.000 spettatori (8%), The Queen – La Regina su La7 con 510.000 spettatori (3%), la replica di Name that Tune – Indovina la Canzone su TV8 con 249.000 spettatori (1.7%), Il Mio Nome è Nessuno sul Nove con 330.000 spettatori (2.1%).